Правила семейной жизни на Руси. 🤸♀️ Худосочные девицы у наших пращуров не котировались: вдруг окажется бесплодной или не сможет выносить ребенка.
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