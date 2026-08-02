Не взрыв газа: В кафе на Кудринской площади внесли бомбу. В НАК раскрыли, кто погиб

Nikolia Vovchenko

СМЕРШ работал не только по врагу, но и по "своим", которые тогда делали намного больше вреда...Почти ничего не изменилось, только "своих" стало намного больше, некоторые с большим количеством звёзд , а часть занимает "высокие" кресла. Только вы не думайте, что о них ничего не знают. Знают, но ...Всё не так просто, как было в ту войну и ...ресурсы здесь не безграничны. А, на счёт главных террористов, то вообще...Если их до сих пор не признали по решению суда террористами и до сих пор "наши" СМИ одного из них называет президентом, а не главарём банды и нынешний строй в той стране почему-то не признали (опять же решением суда) террористической организацией...А, вот эти задачи уже выходят за компетенции СМЕРШ