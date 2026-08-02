Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 719 подписчиков

Не взрыв газа: В кафе на Кудринской площади внесли бомбу. В НАК раскрыли, кто погиб

Не взрыв газа: В кафе на Кудринской площади внесли бомбу. В НАК раскрыли, кто погиб

   Взрыв, который прогремел в субботу в центре Москвы, не был результатом поломки газового оборудования.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда Белугина
Складывается мнение, что все уже воюют, принимая любые средства не только защиты, но и нападения, а мы до сих пор противодействиям и придерживаемся до сих пор СВО.
Ответить
1 м.
Валерий Василенко
А может, прекратить уже эти пафосные пьянки-гулянки на время войны?
Ответить
1 м.
Nikolia Vovchenko
СМЕРШ работал не только по врагу, но и по &quot;своим&quot;, которые тогда делали намного больше вреда...Почти ничего не изменилось, только &quot;своих&quot; стало намного больше, некоторые с большим количеством звёзд , а часть занимает  &quot;высокие&quot; кресла. Только вы не думайте, что о них ничего не знают. Знают, но ...Всё не так просто, как было в ту войну и ...ресурсы здесь не безграничны. А, на счёт главных террористов, то вообще...Если их до сих пор не признали по решению суда террористами и до сих пор &quot;наши&quot; СМИ одного из них называет президентом, а не главарём банды и нынешний строй в той стране почему-то не признали (опять же решением суда) террористической организацией...А, вот эти задачи уже выходят за компетенции СМЕРШ
Ответить
1 м.