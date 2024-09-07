📚 ОХ, УЖ ЭТА ДОМАШКА!.)) В 17.00 сел с ребенком делать уроки. 18.00: выпил валерьянку. 19.00: дернул коньяка.
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📚 ОХ, УЖ ЭТА ДОМАШКА!.)) В 17.00 сел с ребенком делать уроки. 18.00: выпил валерьянку. 19.00: дернул коньяка.