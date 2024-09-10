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Вятка Областная

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Кировчанин подозревается в публичном распространении ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области расследуется уголовное дело в отношении жителя города Кирова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст.

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