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«Челси» готов продать Гюсто за 75 млн фунтов. «Ман Сити» и другие топ-клубы интересуются защитником, но считают сумму завышенной

«Челси» готов продать Мало Гюсто на фоне избытка игроков на позиции правого защитника, сообщает RMC Sport.

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