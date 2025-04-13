Несколько лет назад мы случайно стали свидетели адюльтера и узнали (увидели даже),что наша коллега "крутит" роман с женатым мужчиной с женой которого .
Непростой вопрос...+18 даже)
Комментарии
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Игорь Михайлович
лучше не лезть. муж с женой, если жена узнает, потом вполне вероятно помирятся, а вот вы виноватыми останетесь.
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15 час.
Jolie
Ой,нет. Она ревнивая, детей 3 маленьких...
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13 час.
Игорь Михайлович
тем более.. сломает ему руку, потом помирятся
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9 час.
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