#Сводка на утро 5 февраля 2025 года ▪ Ночью в Краснодарском крае, сообщил губернатор, в станице Новоминской Каневского района "обломки БПЛА упали на резервуар с незначительными остатками нефтепродуктов".
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#Сводка на утро 5 февраля 2025 года ▪ Ночью в Краснодарском крае, сообщил губернатор, в станице Новоминской Каневского района "обломки БПЛА упали на резервуар с незначительными остатками нефтепродуктов".
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