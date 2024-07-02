Впервые за 10 лет: базы США в Европе привели в повышенную готовность – а Россия «отогнала» F-16 от границ Калининграда

Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Нового министра обороны Белоусова не зря в народе сразу прозвали «Рэмбовичем», потому что не успел он прийти на должность, как меняться стало в России буквально всё! Удивительно, что хоть и экономист, и «гуманитарий», но он просто не смог оставаться равнодушным к постоянным нарушениям нашего воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами со стороны НАТО.

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