Впервые за 10 лет: базы США в Европе привели в повышенную готовность – а Россия «отогнала» F-16 от границ Калининграда

Нового министра обороны Белоусова не зря в народе сразу прозвали «Рэмбовичем», потому что не успел он прийти на должность, как меняться стало в России буквально всё! Удивительно, что хоть и экономист, и «гуманитарий», но он просто не смог оставаться равнодушным к постоянным нарушениям нашего воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами со стороны НАТО.