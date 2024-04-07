Появилось изображение инженерного образца процессора Ryzen 9000 Granite Ridge с 8 ядра...

Появилось изображение инженерного образца процессора Ryzen 9000 Granite Ridge с 8 ядрами Zen5Фотография инженерного образца десктопного процессора из линейки Ryzen 9000 Granite Ridge представляет собой значительный шаг вперед для архитектуры Zen 5 от AMD.
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