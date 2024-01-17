WOW: Ripple Labs имеет связи с правительством США, из-за чего цена XRP может сильно просесть

Цена XRP - самой централизованной, критикуемой и спекулятивной криптовалюты во всей криптоиндустрии - рискует сильно упасть на фоне появления новостей касательно связи компании Ripple Labs с правительством США.
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