Мирный житель пострадал при обстреле Горловки боевиками ВСУ

РИА Новости/Сергей Батурин Один человек пострадал в результате обстрела боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка Железная Балка в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале "Вследствие обстрела поселка Железная Балка с позиций украинских террористов ранен мирный житель Горловки", – сказал Приходько.
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