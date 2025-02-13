Мирный житель пострадал при обстреле Горловки боевиками ВСУ

лл

лина любимцева

ТАК ЖАЛЬ жителей Донбасса.... СТОЛЬКО ЛЕТ идет война на их территории, и сколько еще будет это все длиться?!! СТО ЛЕТ?!! А ХОРОШЕНЬКО ВРЕЗАТЬ ПО ГАДАМ, чтобы катились подальше, желания нет?!!