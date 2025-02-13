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Мирный житель пострадал при обстреле Горловки боевиками ВСУ

Мирный житель пострадал при обстреле Горловки боевиками ВСУ

РИА Новости/Сергей Батурин Один человек пострадал в результате обстрела боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка Железная Балка в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале "Вследствие обстрела поселка Железная Балка с позиций украинских террористов ранен мирный житель Горловки", – сказал Приходько.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
ТАК ЖАЛЬ жителей Донбасса.... СТОЛЬКО ЛЕТ идет война на их территории, и сколько еще будет это все длиться?!! СТО ЛЕТ?!!  А ХОРОШЕНЬКО ВРЕЗАТЬ ПО ГАДАМ, чтобы катились подальше, желания нет?!!
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20 час.
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