Лаутаро делит лидерство в сезоне Серии А по «гол+пас» вместе с Осимхеном, Леау и Хвичей. У них по 11 очков

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес забил гол в матче чемпионата Италии с «Монцей» (2:2). Аргентинец набрал 11-е (8+3) очко по системе «гол+пас» в сезоне Серии А и вышел на первое место, догнав Виктора Осимхена («Наполи», 9+2), Рафаэла Леау («Милан», 7+4) и Хвичу Кварацхелию («Наполи», 6+5).
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