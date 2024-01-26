Побежали с тонущего корабля?

Валерий Кривошеев Что за дебильный вопрос? Нет, работать дворниками и доставщиками к белым господам, конечно, едут исключительно высокоморальные и высокоинтеллигентные люди. Как впрочем, в своё время, из России в Польшу, за товаром или собирать яблоки и клубнику ездили, исключительно интеллигенты и книголюбы!

АС Анна Сепп Современную продажную полицию и коррумпированное чиновничество не вычистить ничем и никому! Разве что Господу Богу это под силу, но он что-то не спешит.