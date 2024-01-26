Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Побежали с тонущего корабля?

Побежали с тонущего корабля?

 В Управлении миграции Ростовской области разгорается масштабный скандал Осужденный главарь банды и организатор канала незаконной миграции в Ростовской области сдал всех своих партнёров в мундирах с погонами.

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Комментарии
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Валерий Кривошеев
Что за дебильный вопрос? Нет, работать дворниками и доставщиками к белым господам, конечно, едут исключительно высокоморальные и высокоинтеллигентные люди. Как впрочем, в своё время, из России в Польшу, за товаром или собирать яблоки и клубнику ездили, исключительно интеллигенты и книголюбы!
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1 час.
АС
Анна Сепп
Современную продажную полицию и коррумпированное чиновничество не вычистить ничем и никому!  Разве что Господу Богу это под силу, но он что-то не спешит.
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1 час.
Владимир
Уголовников там на работу не берут, едут все в Россию. Знакомый говорит там уровень преступности снизился, оно и понятно - здесь вырос...
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