Путин призвал формировать элиту из участников СВО, а не из чудиков

Он заявил о необходимости поддерживать военных, защищающих страну.фото: t.me/mod_russia--> Настоящую элиту страны нужно формировать из бойцов СВО, а не из тех чудиков, обнажающих и демонстрирующих свои гениталии.
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