«Задела Трампа, а убила Байдена»: может ли действующий лидер США выбыть из гонки

В Штатах продолжается главное политическое шоу последних дней — национальный съезд республиканцев. И главное событие минувшей ночи — официальное согласие Джей Ди Вэнса стать кандидатом в вице-президенты США.
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