Русская весна
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Русская весна

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В 2016 году Госдума РФ аплодировала победе Трампа: нелишне освежить память, чем это закончилось

В 2016 году Госдума РФ аплодировала победе Трампа: нелишне освежить память, чем это закончилось

Российский общественный деятель Сергей Колясников, ведущий популярный в Сети блог под именем Zergulio «Судя по накалу в СМИ и активно насаждаемым позитивным ожиданиям от Трампа — война на Украине кончится уже не завтра, а послезавтра, ну край в понедельник, снимут все санкции и будет «как раньше».

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Комментарии
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Константин Самарин
Первая осмысленная статья об очередном царствовании Трампа, а не самообман под лозунгом &quot;Путин-Трамп пхай-пхай&quot; Дональд еще вполне может показать России &quot;козью морду&quot;. Пора отходить от эйфории по поводу первых контактов с главным врагом России.
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