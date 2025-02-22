В 2016 году Госдума РФ аплодировала победе Трампа: нелишне освежить память, чем это закончилось

Российский общественный деятель Сергей Колясников, ведущий популярный в Сети блог под именем Zergulio «Судя по накалу в СМИ и активно насаждаемым позитивным ожиданиям от Трампа — война на Украине кончится уже не завтра, а послезавтра, ну край в понедельник, снимут все санкции и будет «как раньше».
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