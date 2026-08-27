В Смоленске сотрудники полиции пресекли сбыт наркотиков в особо крупном размере

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД в результате оперативно-розыскных мероприятий при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали ранее неоднократно судимого жителя Смоленска, подозреваемого в сбыте наркотиков.
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