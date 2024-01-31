Зеленский может начать агрессивные атаки на цели внутри России, пишет издание Time. По мнению эксперта по международным отношениям Колумбийского университета Яна Бреммера, президент Украины из-за сомнений в готовности Запада и впредь оказывать Киеву финансовую и военную поддержку будет стремиться к дальнейшей эскалации конфликта, проводя все более рискованные акции против России.
Зеленский может начать агрессивные атаки на цели внутри России — Time
Комментарии
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вл
валерий лисицын
А почему этот шибздик до сих пор жив и продолжает пакостить как не чём не бывало.?!
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16 час.
ТН
Татьяна Новикова
Потому что, американцы поставят другого, такого же макаку, который будет продолжать делать все, что делает гнида - Зеленский! Так что смысла уничтожать гнида нет смысла! Только победа!
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16 час.
вл
валерий лисицын
😀😆 следующего шибздика тоже пришибить и следующего, до тех пор пока не кончатся. Но я думаю этого сами хохлы на ноль помножат , если не убежит.
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13 час.
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