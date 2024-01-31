вл валерий лисицын А почему этот шибздик до сих пор жив и продолжает пакостить как не чём не бывало.?!

ТН Татьяна Новикова Потому что, американцы поставят другого, такого же макаку, который будет продолжать делать все, что делает гнида - Зеленский! Так что смысла уничтожать гнида нет смысла! Только победа!