Жителей Москвы предупредили об аномальной погоде в начале сентября

Специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с aif.ru рассказала, что до 1 сентября в Москве и области будет приятная теплая погода, которой на смену вечером в День знаний придет похолодание.
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