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Царьград

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Следком: кинокритик Екатерина Барабаш задержана за фейки об армии России

Следком: кинокритик Екатерина Барабаш задержана за фейки об армии России

По статье 207 УК России Екатерине Барабаш грозит до 10 лет лишения свободы.В Москве по обвинению в публичном распространении заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил России задержана журналистка и кинокритик Екатерина Барабаш, сообщает Следком.

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