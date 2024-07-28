Экс-командир с позывным "Калина": мы начали перехватывать картинку с дронов ВСУ

Российские военные начали перехватывать видеосигнал с дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил бывший командир подразделения связи в зоне спецоперации с позывным "Калина", который сейчас конструирует БПЛА, передает ТАСС.