Экс-командир с позывным "Калина": мы начали перехватывать картинку с дронов ВСУ

Российские военные начали перехватывать видеосигнал с дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил бывший командир подразделения связи в зоне спецоперации с позывным "Калина", который сейчас конструирует БПЛА, передает ТАСС.
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