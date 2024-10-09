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Сергачев сделал передачу в 1-м матче «Юты» в НХЛ. У него 1 бросок и 1 блок за 23:52 против «Чикаго»

Защитник «Юты» выступил ассистентом в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Блэкхокс» (5:2). Михаил Сергачев провел на льду 23:52 (максимальное время в команде), отметился 1 броском в створ ворот и 1 блоком.

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