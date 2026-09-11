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Кардиолог Никитин объяснил, как справиться с хронической тревогой

Кардиолог Никитин объяснил, как справиться с хронической тревогой

Тревога становится проблемой, если длится неделями, мешает спать, работать и общаться. Врач-кардиолог Алексей Никитин советует не игнорировать симптомы, исключить соматические болезни и обратиться к специалисту, сообщает Ura.

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