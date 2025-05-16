Заявлено как список требований к Украине в Стамбуле на переговорах сегодня:- Нейтралитет и внеблоковый статус как у Австрии после Второй мировой- Отсутствие претензий на репарации и контрибуции- Признание Крыма и новых регионов, отсутствие препятствий для признания другими странами с украинской … .