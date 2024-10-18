Дрейфовавший 67 дней в море мужчина нарушил правила мореплавания. Лодка не была предназначена для такого путешествия

ТАСС: турист Пичугин не имел права отплывать на «Байкате» дальше 5 км от берега Надувная лодка «Байкат 470», на которой выживший после двухмесячного дрейфа Михаил Пичугин хотел проплыть 150 километров от Шантарских островов до берега Сахалина, не была предназначена для такого маршрута.