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Госсекретарь США Блинкен исключил возможность в настоящее время мирных переговоров между Россией и Украиной

Госсекретарь США Блинкен исключил возможность в настоящее время мирных переговоров между Россией и Украиной

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что возможность в настоящее время мирных переговоров между Россией и Украиной исключена.

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