Последствия атак в Ростове, Волгограде, Ярославле: пожары на НПЗ уже потушили

По информации губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, уничтожены более 50 беспилотников. Обломками дронов повреждена трансформаторная подстанция - без света остались жители в пяти районах Ростова: Ворошиловском, Ленинском, Октябрьском и Кировском.
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