Карпов: Сантос получит паспорт РФ и будет играть за сборную России

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос занимается вопросом получения паспорта РФ. Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, бразильцу могут выдать российское гражданство указом Путина уже в этом году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии