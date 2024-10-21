С горы в Приморье спасли замерзшую туристку 

Спасатели и волонтеры в Приморье эвакуировали с горы Пидан женщину с переохлаждением. В пресс-службе МЧС России рассказали, что информация о попавших в беду туристах поступила в центр управления в кризисных ситуациях ближе к полуночи 19 октября.
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