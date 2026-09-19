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Sons Of Anarchy Was Inspired By One Of Shakespeare's Most Popular Plays

Sons Of Anarchy Was Inspired By One Of Shakespeare's Most Popular Plays

The beloved biker gang series "Sons of Anarchy" has a similar structure to a William Shakespeare play that has been adapted many times over the years.

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