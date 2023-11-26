Маркетинговые особенности корейского косметического рынка.Без иллюзий и розовых очков.Рынок южно-корейской косметики очень обширен, и все еще растет с каждым днем – появляется все больше и больше различных производителей и брендов.
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