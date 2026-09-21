Прямые рейсы из Москвы способствуют росту российского турпотока на Занзибар

Танзанийское издание «The Citizen» зафиксировало новую волну российских туристов на Занзибаре. По оценке местного бизнеса, главным драйвером роста турпотока стали прямые рейсы из Москвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Прожиточный миним...
- Россия и США сомн...
- Премьер Нидерланд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым