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Регионы России

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Прямые рейсы из Москвы способствуют росту российского турпотока на Занзибар

Прямые рейсы из Москвы способствуют росту российского турпотока на Занзибар

Танзанийское издание «The Citizen» зафиксировало новую волну российских туристов на Занзибаре. По оценке местного бизнеса, главным драйвером роста турпотока стали прямые рейсы из Москвы.

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