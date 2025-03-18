Александр Дубинский: США и Россия обсуждают Украину без Украины и ЕС. Киев и Брюссель в панике?

Почему в переговорах между США и Россией не участвуют Украина и ЕС? Какие возможные последствия для Украины имеет исключение из ключевых переговоров? Возможно ли, что Украина попытается провокациями нарушить диалог между США и Россией, как это было ранее? В анонсированных переговорах между США и Россией нет ни Украины, ни ЕС.