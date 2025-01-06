Шоу-бизнес: Почему 5 жен сбежали от известного актёра и героя войны Алексея Ванина, и С кем он обрел личное счастье в 71 год

Известный советский и российский актер Алексей Ванин попал в кино совершенно случайно. На съемочную площадку его привел спорт, в котором он добился немалых успехов: стал чемпионом страны и показывал настолько восхитительные результаты, что все юноши мечтали у него обучаться.