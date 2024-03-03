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Спецназ ведёт бой с боевиками «Фракции Красной армии» в Берлине

Спецназ ведёт бой с боевиками «Фракции Красной армии» в Берлине

Задержаны двое «пенсионеров RAF».фото: unsplash.com/@ev--> Немецкий спецназ провёл операцию по захвату двух боевиков «Фракции Красной армии» (RAF) в Берлине, сообщает 3 марта пресс-служба управления уголовной полиции земли Нижней Саксонии.

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