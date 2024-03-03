Спецназ ведёт бой с боевиками «Фракции Красной армии» в Берлине

Задержаны двое «пенсионеров RAF».фото: unsplash.com/@ev--> Немецкий спецназ провёл операцию по захвату двух боевиков «Фракции Красной армии» (RAF) в Берлине, сообщает 3 марта пресс-служба управления уголовной полиции земли Нижней Саксонии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии