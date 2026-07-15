НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Глава Ла Лиги Тебас: «Испания вновь доказывает, что большие успехи неслучайны. Это результат десятилетий работы по созданию лучшей в мире системы подготовки игроков и тренеров»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о выходе сборной Испании в финал ЧМ-2026 и лучшей в мире системе подготовки футболистов и тренеров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии