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Офтальмолог Крупчатникова назвала привычки, которые вредят зрению

Офтальмолог Крупчатникова назвала привычки, которые вредят зрению

Долгая работа за компьютером без перерывов, телефон перед сном и сон в контактных линзах могут вредить зрению.

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