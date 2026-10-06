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Аргументы недели

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«Хотеть мало, надо мочь»: Борис Михайлов о ЦСКА, Суперсерии и возвращении на мировую арену

«Хотеть мало, надо мочь»: Борис Михайлов о ЦСКА, Суперсерии и возвращении на мировую арену

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира и легенда советского хоккея Борис Михайлов рассказал о том, что значит ЦСКА в год 80‐летия клуба, почему он раздал всю свою экипировку и когда российский хоккей вернётся на мировую арену.

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