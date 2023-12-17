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Сливко о промахе на последнем рубеже: «Понимаю, что я сильно готова. Наверное, запредельная концентрация даже помешала мне»

– Мы говорили с Трифановым, что Сливко – не та, кто дрогнет на последнем рубеже, стреляя одна. Можно назвать последний промах таким дроганием? – Не то, что дроганием, просто уже чуть-чуть устала от того, что очень сильно хочется, и понимаю, что я сильно готова.

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