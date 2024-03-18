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В ФРГ заинтересовались российским опытом проведения ДЭГ

В ФРГ заинтересовались российским опытом проведения ДЭГ

Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) была бы интересна Германии, поскольку это ускорило и упростило бы избирательный процесс, заявил «Известиям» депутат земельного парламента (ландтага) Баварии Ульрих Зингер.

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