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«Пенальти убил нас, не думаю, что он был. Но Аргентина хороша, 0:3, добавить нечего». Маер о полуфинале ЧМ-2022

«Пенальти убил нас, не думаю, что он был. Но Аргентина хороша, 0:3, добавить нечего». Маер о полуфинале ЧМ-2022

Ловро Маер не видит смысла жаловаться на решения арбитра по итогам полуфинала ЧМ-2022. Сборная Хорватии проиграла команде Аргентины (0:3) в игре 1/2 финала.

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