Участники Суперлиги сами решат, пускать ли в турнир клубы из России

Клубы-участники Суперлиги самостоятельно решат, по каким критериям команды будут допускаться до состязаний Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу компании А22, занимающейся проектом Суперлиги.
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