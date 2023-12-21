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Участники Суперлиги сами решат, пускать ли в турнир клубы из России

Участники Суперлиги сами решат, пускать ли в турнир клубы из России

Клубы-участники Суперлиги самостоятельно решат, по каким критериям команды будут допускаться до состязаний Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу компании А22, занимающейся проектом Суперлиги.

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