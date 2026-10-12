Происшествия
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Происшествия

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Сотрудники Западного МСУТ СК России приняли участие в учебно-практическом занятии по расследованию транспортных происшествий

Сотрудники Западного МСУТ СК России приняли участие в учебно-практическом занятии по расследованию транспортных происшествий

На территории Ногинского ордена Жукова спасательного центра МЧС России состоялось учебно-практическое занятие, направленное на совершенствование навыков следователей при осмотре мест происшествий на воздушном, водном и железнодорожном транспорте.

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