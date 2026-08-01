Николай Трубач уехал из "настоящего дурдома" в России. Зовёт себя Миколой с Украины и дерзит Пугачёвой

Тут на днях выяснилось, что певец Николай Трубач гастролирует по Прибалтике и не без зависти высказывается об Алле Пугачёвой, которая может позволить себе не работать – столько было вывезено из России, что вполне это понятно… Мы решили посмотреть, куда же сам Трубач выехал.