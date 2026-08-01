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Царьград

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Николай Трубач уехал из "настоящего дурдома" в России. Зовёт себя Миколой с Украины и дерзит Пугачёвой

Николай Трубач уехал из "настоящего дурдома" в России. Зовёт себя Миколой с Украины и дерзит Пугачёвой

Тут на днях выяснилось, что певец Николай Трубач гастролирует по Прибалтике и не без зависти высказывается об Алле Пугачёвой, которая может позволить себе не работать – столько было вывезено из России, что вполне это понятно… Мы решили посмотреть, куда же сам Трубач выехал.

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Комментарии
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Людмила Петрова
Какие  его  годы.  Пугачева  своим  трдом  заработала деньги. Ей   более 73  года. Пусть  радуеться.  что  он  молод и  все   у  него  впереди.
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