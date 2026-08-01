Николай Трубач уехал из "настоящего дурдома" в России. Зовёт себя Миколой с Украины и дерзит Пугачёвой

Тут на днях выяснилось, что певец Николай Трубач гастролирует по Прибалтике и не без зависти высказывается об Алле Пугачёвой, которая может позволить себе не работать – столько было вывезено из России, что вполне это понятно… Мы решили посмотреть, куда же сам Трубач выехал.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии