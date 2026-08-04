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Аргументы недели

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ФСБ предотвратила теракты в Севастополе

ФСБ предотвратила теракты в Севастополе

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе двоих россиян, которые планировали теракты по заданию ГУР Минобороны Украины, в том числе покушение на руководителя одного из исторических регионов России.

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