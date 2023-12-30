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Закон, порядок, государство

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Деньги обратно в карман: сколько денег можно вернуть по налогам в 2024 году - кто в плюсе

Деньги обратно в карман: сколько денег можно вернуть по налогам в 2024 году - кто в плюсе

С 2024 года увеличивается размер расходов, которые можно учесть при исчислении НДФЛ в рамках социального налогового вычета, передает "Прайм" (18+).

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