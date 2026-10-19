В центре досуга «Нефтяник» завершился XXIX Открытый межрегиональный конкурс «Полярная звезда». В нем выступили 21 ансамбль и 49 солистов из Салехарда, Муравленко, Ноябрьска, Губкинского, Нового Уренгоя, Пангоды, Лабытнанги, Тарко-Сале, Тазовского и Надымского районов, сообщила пресс-служба губернатора округа.