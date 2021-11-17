Рассел Уэстбрук – автор самого нелепого момента недели по версии Shaqtin’ a Fool

Зрители Shaqtin’ a Fool выбрали самый нелепый момент матчей НБА на прошедшей неделе.   Набрав 44 % голосов, победителем стал разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук, который при попытке отдать передачу угодил мячом в голову партнеру по команде Энтони Дэвису.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх