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Расчеты Балтийского флота провели электронные пуски ракет "Оникс" по целям

Расчеты Балтийского флота провели электронные пуски ракет "Оникс" по целям

ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ Военнослужащие берегового ракетного соединения Балтийской военно-морской базы в рамках стратегических командно-штабных учений "Океан-2024" отработали электронные пуски противокорабельных ракет "Оникс" по целям, имитирующим группировку кораблей условного противника, и нанесли удары по критически важным береговым объектам, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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