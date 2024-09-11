Расчеты Балтийского флота провели электронные пуски ракет "Оникс" по целям

ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ Военнослужащие берегового ракетного соединения Балтийской военно-морской базы в рамках стратегических командно-штабных учений "Океан-2024" отработали электронные пуски противокорабельных ракет "Оникс" по целям, имитирующим группировку кораблей условного противника, и нанесли удары по критически важным береговым объектам, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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