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Калужские новости

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Овощи начали дешеветь в калужских магазинах

Овощи начали дешеветь в калужских магазинах

Об этом шла речь на очередном заседании регионального штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных товарных рынковНа минувшей неделе в магазинах Калужской области подешевели морковь, помидоры и огурцы - на 6%.

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