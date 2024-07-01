Овощи начали дешеветь в калужских магазинах

Об этом шла речь на очередном заседании регионального штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных товарных рынковНа минувшей неделе в магазинах Калужской области подешевели морковь, помидоры и огурцы - на 6%.
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